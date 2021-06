Die Masken fallen: So denkt das Ländle

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske ist ab Donnerstag Geschichte. In vielen Bereichen endet die Maskenpflicht komplett, im Handel und in Öffis reicht ein Mund-Nasen-Schutz.

MNS im Handel

Die Maskenpflicht endet aber noch nicht komplett. Dort wo man auch ungetestet bzw. ungeimpft Zutritt hat, gilt sie nach wie vor. In Öffis, im Handel, in Museen und in Spitälern kann man allerdings statt einer FFP2-Maske wieder zur herkömmlichen Stoffmaske (MNS) greifen. Diese Lockerung wurde von vielen schon lange gefordert.