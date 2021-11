Lockdown, Impfpflicht und Personalmangel bei der Post

Bioethikerin Christiane Druml, Bürgermeister Kurt Fischer und Postgwerkschafter Franz Mähr sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Hinweis der Redaktion : Aufgrund technischer Probleme wird "Vorarlberg LIVE" am heutigen Freitag nicht live gesendet. VOL.AT wird die Aufzeichnung in Kürze zur Verfügung stellen.

Bei der Österreichischen Post steht man in der Pandemie vor Herausforderungen, vor allem was die steigenden Paketmengen angeht. Personalmangel spielt dabei auch eine große Rolle, die Arbeitsmärkte seien ausgetrocknet. Gerade in Vorarlberg und Tirol sei es eine Herausforderung, qualifiziertes Personal zu bekommen: "Wir würden sofort in Vorarlberg 100 Zusteller mehr einstellen", so Georg Pölzl, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Post AG. Franz Mähr von der Postgewerkschaft wird heute bei "Vorarlberg LIVE" über Personalmangel, Impfpflicht und das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sprechen.