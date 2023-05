Lochauer Volksschüler auf „Klima-Exkursion“ im heimischen Pfänderwald

Lochau. Unter dem Motto „Umwelt erleben und aktiv pflegen“ waren rund 40 Lochauer Volksschüler im Rahmen einer spannenden Exkursion kürzlich im heimischen Pfänderwald unterwegs. Förster und Waldaufseher, Jäger und Christbaumzüchter informierten.

Begleitet wurden die beiden Schulklassen, die 3b und 3c der Volksschule Lochau mit ihren Klassenlehrerinnen Carolin Einsiedler und Renate Knauss, auf ihrer abenteuerlichen Reise durch den Lebensraum Wald am Pfänder/Parzelle Am Vögel vom Lochauer Waldaufseher Florian Kohler, dem Waldaufseher von Langen/Kennelbach, Lukas Müller, dem engagierten Jäger Pius Zussner, dem bekannten Lochauer Christbaumzüchter Harald Zussner und Paul Hehle, dem Obmann der Lochauer Jagdgenossenschaft.

Sie boten den interessierten Kindern ein vielfältiges waldpädagogisches Programm, in dem die verschiedenen Funktionen des Waldes als Nutz- und Schutzwald bzw. als Wohlfahrts- und Erholungsraum im Mittelpunkt der Erläuterungen standen. Da gab viel zu entdecken, zu hören und zu fühlen, über die verschiedenen Baumarten und Waldpflanzen, über Vögel und Käfer, über die Wildtiere, die hier in den Lochauer Wäldern am Pfänderrücken leben, über die Aufgaben und Tätigkeiten der Waldaufseher und Jäger, über Geräusche und auch Stille.