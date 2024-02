Lochauer Umzug mit großer Leiblachtaler Beteiligung

Traumwetter und viele Mäschgerle beim Lochauer Umzug

Beim großen Lochauer Umzug säumten zahlreiche Besucher die Straßen und feierten mit den Umzugswagen mit. Davor öffneten die Eisenreiter, der Motorradfahrerverein, ihr Clublokal, den HubRaum und lud die Hörbranzer Faschingsgesellschaft zum Umzugsfrühschoppen ein. Wie gewohnt waren wieder viele Besucher aus den angrenzenden Leiblachtalgemeinden Hoheweiler, Möggers, Eichenberg und Hörbranz mit beim internationalen Umzug dabei. Auch die große Hörbranzer Faschingsgilde mit den Leiblachtaler Schalmeien, den Hörbranzer Raubrittern, dem wunderbaren Seerosengefolge und natürlich mit dem amtierenden Prinzenpaar Prinzessin Desiree und Prinz Florian sowie den Infantinnen Raphaela und Franziska zog zum Lochauer Festplatz. Weiter aus Hörbranz mit dabei, die Harlekins und die Leiblacher Fetzahexa, aus Hohenweiler waren die Rutschbuggler vertreten. Am Dorfplatz wurde dann ausgiebig gemeinsam Fasching gefeiert. In zwei Zelten am Platz legten DJ´s Musik auf, bei vielen Ständen konnte man sich kulinarisch stärken, in der Festhalle wurde Kinderprogramm geboten. Ein Geheimtipp war wie jedes Jahr die Schalmeienhölle, das Clublokal der Leiblachtaler Schalmeien, dass sich direkt unter der Festhalle befindet. Dort sorgte DJ HONZZ und DJ Minimi in coolster Atmosphäre für perfektes Partyfeeling und die Ausnahmemusiker sorgten sich bestens um ihre Gäste. Lange und ausgiebig wurde dort der Lochauer Umzug nachgefeiert.