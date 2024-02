Lochau feiert „Ore-Ore-Kinderfasching“ mit farbenprächtigem Umzug

Lochau. Mit einem großen farbenprächtigen Umzug feierten die Lochauer ihren traditionellen Kinderfasching. Dazu bildeten hunderte Besucher aus der ganzen Region eine Traumkulisse für weit über tausend Mäschgerle und Maschgara.

Mit Ore, Ore Bäumle oder Ore, Ore Berg (Lochau), Ore, Ore (Bregenz), Ruggi, Ruggi – Hooo (Hörbranz), Gwigga, Gwigga – Hooo (Hohenweiler), Narro Hoi, Narro Hoi, Narro Hoi (Höchst), Ure, Ure, Hafaloab (Wolfurt), Ore, Ore – Türbolar (Lauterach), Zigg, Zigg – Ziegenau (Gaißau), Villa Villa – Fossonas (Fußach) oder Jui hui an Kujiastui (Riefensberg) sowie viel schräger Musik wälzte sich der närrische Zug mit rund fünfzig originellen Gruppen und dekorativen Faschingswagen nur langsam durch das dichte Zuschauerspalier zur großen gemeinsamen Faschingsparty im Schulhof und in der Festhalle. Die vielen, vielen kleinen Mäschgerle waren jedenfalls fleißig am Zuckerle werfen bzw. Zuckerle einsammeln.