Lochauer Suppentag: Am Palmsonntag isst die ganze Familie im Pfarrheim

Lochau. Unter dem Motto „Teilen macht stark“ laden der Missionskreis der Pfarre und die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten am Palmsonntag, dem 14. April, von 10 bis 14 Uhr zum traditionellen „Suppentag“ ins Lochauer Pfarrheim.

Auf der Speisekarte stehen Flädlesuppe, Gerstensuppe und Gulaschsuppe, dazu gibt es auch Wienerle für die Kinder und zum Dessert natürlich hausgemachte Tortenstücke. Da ist es für viele Lochauerinnen und Lochauer bereits seit Jahren selbstverständlich: An diesem Sonntag isst „die ganze Familie“ im Pfarrheim. Denn der Erlös dieses Suppentages kommt wie immer den laufenden pfarrlichen Projekten in aller Welt zugute.

Unterstützt werden die Projekte Concordia von Pater Markus Inama in Bulgarien, ein Waisenhaus in Barati/Rumänien der Heimat von Pfarrer Cristinel Dobos sowie die Hilfsorganisation nach Schwester Graber für die Straßenkinder in Erechim/Brasilien. Dazu die Jugendarbeit der Pfarre Lochau, die Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ sowie die Aufwendungen für das Pfarrheim Franz Xaver.