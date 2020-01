Lochauer Sternsingeraktion brachte wieder ein schönes Ergebnis

Die Sternsinger trugen auch in Lochau die Botschaft von der Geburt Jesu von Haus zu Haus und sammelten für verschiedene Hilfsprojekte in aller Welt.

Lochau. Auch in Lochau waren zu Beginn des neuen Jahres die Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar mit den Sternenträgern und ihren Begleitern an drei Tagen in der Gemeinde unterwegs. Mit stolzen 9.000 Euro brachte die Aktion wieder ein schönes Ergebnis.

Insgesamt 27 Kinder trugen in mehreren Gruppen die Frohbotschaft und den Segensgruß Christi von Haus zu Haus und sammelten im Rahmen der österreichweiten Dreikönigsaktion Spenden für verschiedene Hilfsprojekte in aller Welt. Mit dabei auch in diesem Jahr zwei Gruppen mit Erwachsenen.

Im Fokus der Aktion standen heuer im Besonderen die Slums in Nairobi (Kenia). Insbesondere den Kindern und Jugendlichen soll hier über eine verbesserte Schulbildung der Weg in die Berufswelt eröffnet werden.

Dank an die zahlreichen Helfer und Helferinnen