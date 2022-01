Lochauer Sternsingeraktion brachte mit über 10.000 Euro ein tolles Ergebnis

Lochau. Traditionell waren zu Beginn des neuen Jahres auch in der Pfarrgemeinde Lochau die Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar mit den Sternenträgern und ihren ehrenamtlichen Begleitpersonen an drei Tagen erfolgreich unterwegs.

Jahr für Jahr wollen die Sternsinger mit dieser österreichweiten Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar vielen Menschen die Hoffnung auf ein besseres Leben geben. Insgesamt 32 Kinder trugen in diesem Sinne unter strenger Einhaltung der geltenden Corona-Sicherheitsvorschriften in mehreren Gruppen die Frohbotschaft und den Segensgruß Christi von Haus zu Haus. Sie überbrachten auf ihrem Weg durch den Ort zahlreichen Familien die besten Wünsche auch für das neue Jahr und sammelten Spenden für rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Mit dabei auch in diesem Jahr im Dorf und am Berg zwei Gruppen mit erwachsenen Sternsingern.