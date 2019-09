„Lochauer Sprachencafé“ startet im neuen Brockenhaus Leiblachtal

Lochau. Das „Lochauer Sprachencafe“ ist zusammen mit dem Brockenhaus Leiblachtal ins Typico-Gebäude mitten im Ortszentrum umgezogen. Da treffen sich die sprachinteressierten Bewohnerinnen und Bewohner von Lochau und Umgebung allmonatlich zum gemütlichen Small Talk.

Aufgrund der großen Besucherzahl wird jeweils am ersten Samstag im Monat im Sprachencafé von 9.30 bis 11 Uhr „Französisch – Italienisch – Portugiesisch“ gesprochen. Jeweils am dritten Samstag im Monat steht dann „Englisch – Spanisch – Deutsch“ auf dem Programm.

Den Auftakt machen am Samstag, dem 5. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr also die Tischrunden mit „Französisch – Italienisch – Portugiesisch“, am Samstag, dem 19. Oktober, treffen sich dann zur selben Zeit die Tischrunden mit „Englisch – Spanisch – Deutsch“.