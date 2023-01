Lochauer Spark7-Nachwuchs-Hallenturnier 2022 mit 64 Teams ein voller Erfolg

Lochau. Nach coronabedingter, zweijähriger Zwangspause trafen sich noch im Dezember insgesamt 64 Mannschaften beim „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier 2022“ des SV typico Lochau zum ersten fußballerischen Highlight in der langen Winterpause.

In acht Altersklassen – U7, U8, U9, U10, U11, U12, U14 und U16 – kämpften über 500 junge Burschen und Mädchen an drei ausgefüllten und abwechslungsreichen Turniertagen mit viel Einsatz, Spielwitz und Begeisterung um die Turniersiege und die Pokale.

„Wir freuen uns, dass wir erstmals über 60 Mannschaften mit ihren Trainern, Betreuern und sehr viel Anhang bei unserem Turnier in Lochau begrüßen konnten. In über 160 spannenden und vor allem fairen Spielen boten die Teams großartigen Hallenfußball“, resümierte das Organisationsteam mit Fabio Feldkircher, Niklas Außerlechner, Thomas Baldreich, Robin Lhotzky und Nachwuchsleiter Christian Ill rundum sehr zufrieden.

Ein großes Lob auch an die über 80 freiwilligen Helferinnen und Helfer von der großen Familie des SV typico Lochau, welche in den verschiedensten Funktionen im Turniereinsatz standen. Ein besonderer Dank geht auch an die zahlreichen Sponsoren.