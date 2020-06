Lochauer Songwriter veröffentlicht neue Single

Gerade nach den Entbehrungen in der Corona-Zeit wollen viele das Leben endlich wieder genießen. Da kommt Oliver Arnos neue Single "Ein Moment" genau zum richtigen Zeitpunkt.

"Nehmt euer Leben wieder selbst in die Hand!", schreibt der Künstler auf YouTube und präsentiert das offizielle Video zu seiner neuen Single "Ein Moment". Und seinen Fans gefällt's: "Das Video hat bei mir richtig Nostalgie zur Zeit vor Corona ausgelöst. Ist ewig her, dass ich jemanden auf der Straße lachen gesehen habe", schreibt ein Nutzer.

Vorarlberger mit Musik-Karriere

Der Lochauer Oliver Arno, der Vorarlberg mit 18 Jahren verließ, um in Wien zu studieren, ist nicht nur Sänger und Songwriter, sondern auch Schauspieler und Musicaldarsteller. 2002 nahm er an der Castingshow "Starmania" teil. Neben seiner Tätigkeit als Musicaldarsteller schreibt er seine eigenen Lieder und veröffentlichte 2016 in Eigenregie seinen Debütsong "Ein Held zu sein". Seitdem folgten mehrere Songs, die bereits den Sprung ins Radio schafften.