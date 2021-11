Lochauer Narren eröffnen mit Plastikflaschen-Bürgermeister den Fasching

Anlässlich des Faschingsauftakts am 11.11.2021 übernahmen die Lochauer Faschingsnarren pünktlich um 11:11 Uhr das Regiment im Dorf.

Vertreter der Berger und der Bäumler Faschingszunft, unter der Regie von Obernarr Martin Lukanz, begrüßten dazu Bürgermeister Frank Matt und hießen die in kleiner Runde zuschauenden Faschingsnarren herzlich im Fasching willkommen.

Frank Matt, mit zahlreichen Plastikflaschen auf dem Haupt, erklärte mit einem Grinsen und Bezug nehmend auf die vor wenigen Wochen geänderte Parkplatzsituation bei der Schule: „Die Aufforderung via Facebook, man solle mir so lange mit PET-Flaschen auf den Kopf schlagen, bis ich wieder vernünftig werde, fand ich einfach so genial lustig, dass ich mir das einfach nicht verkneifen konnte. Im Faschingstreiben bin selbst ich nicht vernünftig, dieser Spaß musste einfach sein!“