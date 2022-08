Lochauer Nacht der Musik 2022

Die Lochauer Gastronomiebetriebe vom Bodensee bis hoch zum Pfänder luden in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Tourismusausschuss der Gemeinde zur 12. Lochauer Nacht der Musik ein.

Direkt am Lochauer Bodenseeufer hatte man die Wahl zwischen „DJ Jay Rome & DJ RockHat“ auf der Alten Fähre und den „gmixt emotions“ im Kiosk/Restaurant Treff am See beim Lochauer Strandbad. Das Fernweh konnte man sich in der Pizzeria Bäumle abstreifen, wo „Salvatore Figoni“ italienisches Flair nach Lochau brachte. Im Dorfzentrum standen „Die Holzfüchse“ im Brauereigasthof Reiner, „The Rednexx“ in der Piano Café-Bar, „HANGLAGE“ in der Platzhirsch Café Lounge und „Vicky y sus Amigos“ im Weltladen Leiblachtal zur Auswahl. Weiter Richtung Lochau Süd war ein Abstecher bei „Tschako und Fräulein Jäger“ im Gasthof Wellenhof ein Muss und in Tannenbach spielte Wolfgang Frank in der Dolce Vita Eis und Sun Downer Bar auf. Wer sich in die Höhe begab, wurde von „Mooses“ im Gasthaus Pfänder Alp gesanglich verwöhnt.