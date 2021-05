Lochauer Musikanten bei der Vorarlberger Blasmusik-Klangwolke mit dabei

Lochau. Mit vielen anderen Musikanten im Land leisteten auch Blasmusikverbandsobmann Wolfram Baldauf, sein Schwiegersohn Martin und die beiden Enkelkinder, der achtjährige Moritz und die fünfjährige Johanna, am „Tag der Blasmusik“ ihren musikalischen Beitrag zur „Vorarlberger Klangwolke“.

Üblicherweise sind die Musikanten im Rahmen des traditionellen „Maiblasens“ alljährlich im ganzen Ortsgebiet unterwegs, um die Bevölkerung mit klingendem Spiel zu erfreuen. Doch auch in diesem Jahr hat die Covid-19-Pandemie aktives Musizieren unmöglich gemacht. Trotzdem ließ man am traditionellen „Tag der Blasmusik“ im Rahmen der Klangwolke-Aktion des Vorarlberger Blasmusikverbandes sein Instrument, heuer wetterbedingt unter geschütztem Dach, wieder einmal lautstark erklingen.

Der Vorarlberger Blasmusikverband mit knapp 130 Musikvereinen und rund 6.000 Musikanten wollte den „Tag der Blasmusik“ nicht lautlos verstreichen lassen. Um die Tradition zu wahren und den Menschen in den Gemeinden eine Freude zu bereiten, waren alle Musikerinnen und Musiker aufgerufen, an diesem Sonntag zwischen 11.45 und 11.55 Uhr die beiden Märsche „O du mein Österreich“ von Franz von Suppe und Ferdinand Preis bzw. „Dir zum Gruß, Land Vorarlberg“ von Ludwig Bertel zu spielen, ob einzeln oder im familiären Kreis, ob vor dem offenen Fenster, auf dem Balkon oder in der gemütlich warmen Stube.