Lochauer Missionskreis lädt zur „Adventkranzwoche“ im Pfarrheim

Lochau. Adventstimmung im Lochauer Pfarrheim! Im Rahmen der „Adventkranzwoche“ werden vom Missionskreis der Pfarre wieder Adventkränze und Adventdekorationen zum Verkauf angeboten. Und wer selber Lust „zum Kranzen“ hat, ist herzlich willkommen.

Zahlreiche Frauen und Männer der Pfarrgemeinde sind in dieser „Adventkranzwoche“ tagtäglich mit viel Elan und Kreativität an der Arbeit, um hier in angenehmer Runde und vorweihnachtlicher Atmosphäre sozusagen „am laufenden Band“ schöne Adventskränze zu binden oder stilvolle Adventdekorationen herzustellen. Denn für die Lochauer und die zahlreichen treuen Kunden auch von auswärts ist es bereits langjährige Tradition: „Wir kaufen unseren Adventkranz im Pfarrheim.“

Unter anderem dem Sozialprojekt Concordia von Pater Markus Inama in Osteuropa, wo im Krisenzentrum in der Republik Moldau auch die Lochauerin Cornelia Burtscher tätig ist, weiters dem Kinderheim Casa de copii Barati, dem Heimatort von Pfarrer Cristinel Dobos in Rumänien oder der Hungerhilfe in Malambo/Malavi in Ostafrika für die Wasserversorgung, die medizinische Versorgung und die Bildung. Hier erfolgt der Kontakt über „Bruder und Schwester in Not“ in Feldkirch.