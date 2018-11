Lochauer Missionskreis lädt zur „Adventkranzwoche“ ins Pfarrheim

Lochau. Adventstimmung im Pfarrheim Franz Xaver in Lochau! Im Rahmen der „Adventkranzwoche“ vom 26. bis 30. November 2018 werden vom Missionskreis der Pfarre wieder Adventkränze und Adventdekorationen zum Verkauf angeboten.

Zahlreiche Frauen und Männer der Pfarrgemeinde sind in dieser „Adventkranzwoche“ täglich mit viel Elan und Kreativität an der Arbeit, um hier in angenehmer Runde und vorweihnachtlicher Atmosphäre sozusagen „am laufenden Band“ schöne Adventskränze zu binden oder stilvolle Dekorationen herzustellen. Denn für die Lochauer und die zahlreichen Kunden auch von auswärts ist es bereits Tradition: „Wir kaufen unseren Adventkranz im Pfarrheim.“

Der Adventmarkt ist von Montag, 26. November, bis Donnerstag, 29. November, täglich von 9 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 30. November, noch einmal von 9 bis 12 Uhr durchgehend geöffnet. Und der Duft nach frischem Tannenreisig, nach Kerzen, nach Kaffee und Kuchen lädt natürlich auch zu einem gemütlichen Hock im „Adventcafe“ ein. Und wer hier selbst noch aktiv mithelfen will, ist herzlich willkommen.

Gearbeitet und verkauft wird für einen guten Zweck. So kommt der Erlös dieser „Adventkranzwoche“ wieder den vom Missionskreis schon seit Jahren unterstützten Projekten in aller Welt zugute, unter anderem dem Sozialprojekt Concordia in Osteuropa, den Straßenkindern in Erechim/Brasilien oder einem Waisenhaus in Barati/Rumänien. In Lochau selbst werden das Pfarrheim Franz Xaver, die Aktivitäten der Pfarrjugend oder die Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ unterstützt.