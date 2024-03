Lochauer Missionskreis lädt wieder zum „Suppentag“ ins Pfarrheim

Lochau. Tradition in Lochau hat der „Suppentag“ am Palmsonntag. Der Missionskreis der Pfarre und die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten laden am 24. März von 10 bis 14 Uhr wieder zu delikaten Suppen und hausgemachten Torten ins Pfarrheim.

Auf der Speisekarte stehen Flädlesuppe und neuerdings auch eine Gebackene Grießknödelsuppe, beides hausgemacht, sowie Gulaschsuppe und Gerstensuppe aus der Militärküche, dazu gibt es auch Wienerle mit Brot für die Kinder und zum Dessert natürlich tolle Tortenstücke mit Kaffee. Da ist es für viele Lochauerinnen und Lochauer wieder selbstverständlich: An diesem Sonntag isst „die ganze Familie“ im Pfarrheim.

Der Erlös dieses Suppentages kommt, wie schon seit vielen Jahren, den laufenden pfarrlichen Projekten in aller Welt zugute. Dazu gehören die Sozialprojekte von Concordia in Osteuropa, weiters ein Kinderheim in Barati /Rumänien, der Heimat von Pfarrer Cristinel Dobos sowie das Projekt „Hungerhilfe in Malawi/Malambo“ in Südostafrika über die Aktion „Bruder und Schwester in Not“ der Diözese Feldkirch.

Doch auch in der Gemeinde selbst werden die Lochauer Pfarrjugend, die Aktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ und insbesondere der Betrieb des Pfarrheims Franz Xaver entsprechend unterstützt.

Mehr wissen – Preisliste Suppentag 2024

Gulaschsuppe mit Brot € 5,00

Gerstensuppe € 5,00

Flädlesuppe € 3,50

Gebackene Grießknödel Suppe € 3,50

Wienerle mit Brot € 4,50

Kuchen, hausgemacht € 2,50

Kaffee € 2,50

Pfiff € 3,00

1/4 Wein € 3,00

1/8 Wein € 1,50

1/4 Gespritzter € 2,50