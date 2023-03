Lochauer Missionskreis lädt wieder zum „Suppentag“ ins Pfarrheim

Lochau. Tradition in Lochau hat der „Suppentag“ am Palmsonntag. Der Missionskreis der Pfarre und die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten laden am 2. April von 10 bis 14 Uhr wieder zu delikaten Suppen und hausgemachten Torten ins Pfarrheim.

Denn der Erlös dieses Suppentages kommt, wie schon seit vielen Jahren, den laufenden pfarrlichen Projekten in aller Welt zugute. Dazu gehören die Sozialprojekte von Concordia in Osteuropa sowie ein Kinderheim in Barati /Rumänien, der Heimat von Pfarrer Cristinel Dobos. Neu auf der Liste der Spendenempfänger ist die diözesane Stiftung Bruder und Schwester in Not, hier im Besonderen das Projekt „Hunger in Malawi/Malambo“ in Südostafrika.