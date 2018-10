Lochauer Missionskreis freute sich über gut besuchten „Kartoffeltag“

Lochau. Gsottene Kartoffla mit Butter, Topfen und heimischem Käs, ein würziges Kartoffelgulasch oder einfach Wienerle, dazu vorweg eine feine Kürbiscremesuppe und zum Dessert natürlich Kaffee und ein hausgemachtes Tortenstück, das schmeckte Jung und Alt.

Mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis alljährlich seine verschiedenen Projekte in aller Welt, unter anderem die Projekte Concordia in Osteuropa (Pater Inama), die Straßenkinder in Erechim/Brasilien oder ein Kinderheim in Barati/Rumänien (Heimat von Kaplan Cristinel Dobos). So kommt das Geld im Besonderen jenen Menschen zugute, die in großer Armut leben und auf unsere Hilfe angewiesen sind, berichten Helga Alge und Petra Rührnschopf, die hier als bewährte Organisatorinnen zusammen mit einem engagierten und ehrenamtlich tätigen Team schon seit vielen Jahren für diese gute Sache im Einsatz sind.