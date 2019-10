Lochauer Missionskreis freute sich über einen gut besuchten „Kartoffeltag“

Lochau. Unter dem Motto „Teilen macht stark“ waren wieder zahlreiche Lochauerinnen und Lochauer am traditionellen „Kartoffeltag“ zum gemeinsamen, sonntäglichen Mittagessen ins Pfarrheim gekommen, und dies gleich mit der ganzen Familie.

Das engagierte Team des Missionskreises der Pfarre um Helga Alge und Petra Rührnschopf, unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten und einer Gruppe aktiver Firmlinge, hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun. Gerne stellte man sich an diesem Sonntag in den Dienst einer guten Sache.

Mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis alljährlich seine verschiedenen speziellen Projekte in aller Welt, unter anderem das Projekt Concordia in Osteuropa, die Straßenkinder in Erechim/Brasilien oder ein Waisenhaus in Barati/Rumänien (Heimat von Pfarrer Cristinel Dobos). In Lochau selbst erhalten das Pfarrheim Franz Xaver, die Aktivitäten der Pfarrjugend oder die heimische Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ eine Zuwendung.