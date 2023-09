Lochauer Künstler erhält Musiktheaterpreis 2023

And the winner is…! Der Österreichische Musiktheaterpreis rollte im Wiener Rathaus den roten Teppich aus und präsentierte am 09.09.2023 die Gewinner*innen.

In der Kategorie „Bester männlicher Nach-wuchs“ wurde der Lochauer Sänger Johannes Schwendinger als Arthur in P. M. Davies zeitgenössischer Oper „The Lighthouse“ an der Kammeroper ausgezeichnet. Johannes Schwendinger verbrachte seine Kindheit und Jugend in Lochau, wo er u. a. einige Jahre beim SV typico Lochau Fußball gespielt hat. Das Studium führte ihn schließlich nach Wien, seitdem hat er in Lochau seinen Zweitwohnsitz angemeldet. In seiner Freizeit zieht es ihn oft zurück in die Heimat und an den Bodensee. An der Universität für Musik Wien erlangte er seinen Magister artium für Oper und Musiktheater (Regine Köbler) und studierte im Masterstudiengang Lied und Oratorium bei KS Robert Holl. Er verkörperte unter anderem Frank aus Johann Strauß` Operettenklassiker „Die Fledermaus“, Dr. Bartolo in W. A. Mozarts Meisteroper „Le Nozze di Figaro“, Prinz Pepito in der Uraufführung von Jörg U. Krahs Kinderoper „Prinzessin LiebdieLiebe“ und sang im Musikverein mit dem Concentus Musicus Mendelssohns „Elias“. Wir gratulieren herzlich zu diesem großartigen Erfolg!