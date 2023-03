Lochauer Jungmusikanten beim Landeswettbewerb „prima la musica“ erfolgreich

Lochau. Mit dem Marsch „Olympic Fire“ gratulierte die Jungmusik Lochau auf der letzten Probe ihren erfolgreichen „prima la musica“-Teilnehmern. Diese holten sich beim Landeswettbewerb 2023 zahlreiche Preise.

Über 300 Nachwuchsmusiker im Alter von 10 bis 17 Jahren dokumentierten beim diesjährigen Landeswettbewerb „prima la musica“ in Feldkirch das hohe Ausbildungsniveau in den Vorarlberger Musikvereinen und Musikschulen. Ob als Solisten oder im Ensemble, die jungen Musikerinnen und Musiker spielten groß auf und zeigten einer begeisterten Jury Talent und Können.

Den größten Erfolg erspielten sich die Solisten Elias Schmid (Schlagwerk) in der AG I mit einem 1. Preis samt Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb sowie Samuel Schmid (Trompete) in der AG III mit Gold samt ausgezeichnetem Erfolg und der Teilnahme am Bundeswettbewerb. Dazu holte sich Emely Schele (Violoncello) in der AG I mit dem Ensemble „Trio Lin“ ebenfalls einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.