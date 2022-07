Lochauer feierten mit ihrem Musikverein ein tolles „Dorffest 2022“

Lochau. Spaß und Unterhaltung pur beim großen gemeinsamen Fest! Hunderte Besucher genossen beim traditionellen dreitägigen „Lochauer Dorffest“ des Musikvereines in der Open-Air-Arena im Schulhof ein Spitzenprogramm mit viel Musik und bester Bewirtung für Jung und Alt.

Der „Summer Sound 2022“ am Freitagabend mit „Dreaming of Tomorrow“ & „Golspeckers“ sowie DJAY Rome (Jerome Klauser) war für die Jugend der fulminante Festauftakt. Megastimmung bei Rock, Pop, Funk und den aktuellen Charts sowie coolen Sommerdrinks an der Getränkemeile.

Es folgte am Samstag der vielbeklatschte Festumzug durch das Dorf, mit der Gastmusik „Trachtenkapelle Lebring – Sankt Margarethen“ aus der Südsteiermark, den zahlreichen „Jubiläumsjahrgängern“ aus der Region, der „Jungmusik Lochau“, den The First Leiblach Valley Pipes and Drums samt einigen nostalgischen Fahrzeugen des Vorarlberger Oldie-Jeeps-Clubs und anderen tollen Oldtimern, hin zur Festarena zu einem außergewöhnlichen Dämmerschoppen mit der toll aufgestellten Gastmusik sowie mit Tanz und Unterhaltung mit den „Partyjägern“ bis spät in die Nacht.