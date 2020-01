Zum Jahresauftakt treffen sich die Laufsportfreunde alljährlich beim „Lochauer Dreikönigslauf“ am See zu einer ersten gemeinsamen lockeren Laufrunde.

„Lochauer Dreikönigslauf“ am See hat für die Laufsportfreunde Tradition

Lochau. Mit mehr Bewegung ins neue Jahr! Unter diesem Motto hatte das Sportreferat der Gemeinde Lochau in Zusammenarbeit mit dem Verein LaufTreff Leiblachtal auch in diesem Jahr ihre laufbegeisterten Mitbürger zum traditionellen Dreikönigslauf am See eingeladen.

Nach dem Startkommando durch Bürgermeister Michael Simma machte sich die elitäre Gruppe bei prächtigem Wetter auf die lockere „Neujahrsrunde“. Es ging von der „Alten Fähre“ durch das Schwarzbad und über den Ruggbach bis hin zur Leiblach und weiter über die Leiblachbrücke hinüber in die deutsche Nachbarschaft, wo man dem See entlang bis zum Lindauer Strandbad Eichwald laufen kann. Und es ging hier nicht um Kilometer und Spitzenzeiten, sondern vielmehr um die Bewusstseinsbildung, dass Laufen für jedermann gesundheitsfördernd ist und zudem auch viel Spaß machen kann.