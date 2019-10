Lochauer Bücherei-Spielothek ist auch die „Schulbücherei“ für über 240 Kinder

Lochau. „Dieses Buch habe ich heute in der Bücherei ausgeliehen“, erzählt die Stoffpuppe Fanny den Erstklässlern der Volksschule Lochau im Rahmen der Einführung in die Nutzung „ihrer Schulbücherei“ durch die Schulbibliothekarin Christl Swoboda. Und die Kinder sind begeistert.

Als „Zentrale Schulbibliothek” steht die Öffentliche Bücherei-Spielothek der Gemeinde auch im Mittelpunkt der schulischen Leseerziehung. So haben alle Schüler der Volksschule bzw. der Mittelschule Lochau die Möglichkeit, während der Unterrichtszeit am Vormittag ihre „Schulbücherei“ gemeinsam mit der ganzen Klasse und den Lehrpersonen zu besuchen. „Da wird dann miteinander gelesen, da werden Bücher ausgeliehen oder Bücher wieder zurückgegeben“, freut sich auch die Leiterin der Öffentlichen Bücherei-Spielothek Birgit Lechner mit ihrem Team.

Die Bücherei-Spielothek hat am Montag (16 bis 18 Uhr), Donnerstag (15 bis 18 Uhr) und Freitag (16 bis 18 Uhr) sowie an Schultagen zusätzlich noch am Montagvormittag und am Donnerstagvormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.