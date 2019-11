„Lochauer Adventzauber“ startet mit Weihnachtsmarkt und Illuminierung

Lochau. Mit einem Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor dem Gemeindehaus ab 16 Uhr samt der traditionellen Entzündung der Weihnachtsbeleuchtung um 18 Uhr startet die Bodenseegemeinde am Samstag, dem 30. November, stimmungsvoll in den „Lochauer Adventzauber“.

Neben dem Weihnachtsmarkt und der Illuminierung durch Bürgermeister Michael Simma am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr sind das festliche blasmusikalische „Konzert zur Adventzeit“ des Musikvereines in der Pfarrkirche am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr sowie der wunderbare „Schloss Hofener Advent“ mit Renate Bauer (Rezitation) und Alexander Swete (Gitarre) im Wolf-Dietrich-Saal im Lochauer Schloss am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr und um 17 Uhr die besonderen Highlights der zahlreichen vorweihnachtlichen Veranstaltungen der Gemeinde, der Pfarre oder verschiedener Ortsvereine.