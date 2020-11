Lochau vor einem „ruhigen“ Advent: Alle Veranstaltungen wurden abgesagt

Den Auftakt in den Advent machte alljährlich der Missionskreis der Pfarre mit der „Adventkranzwoche“. In diesem Jahr muss sie jedoch „Corona-bedingt“ leider abgesagt werden.

Den Auftakt in den Advent machte alljährlich der Missionskreis der Pfarre mit der „Adventkranzwoche“. In diesem Jahr muss sie jedoch „Corona-bedingt“ leider abgesagt werden. ©Schallert

Lochau. Die Covid-19-Zahlen sind immer noch sehr hoch. Angesichts der prekären Situation wurden auch in der Bodenseegemeinde Lochau alle in der Adventszeit bereits fix terminisierten öffentlichen Veranstaltungen von Gemeinde, Pfarre und Vereinen abgesagt.

Den Auftakt machte alljährlich der Missionskreis der Pfarre mit der Adventkranzwoche. Hier waren vor dem 1. Adventsonntag schon seit Jahrzehnten zahlreiche Frauen und Männer in geselliger Runde eine Woche lang täglich mit viel Elan und Kreativität an der Arbeit, um sozusagen „am laufenden Band“ schöne Adventkränze sowie stilvolle Gestecke anzufertigen. Und der Duft nach frischem Tannenreisig, nach Kerzen, nach Kaffee und Kuchen lud die Besucher natürlich auch zu einem gemütlichen Hock im „Adventcafe“ ein. Der Erlös dieser „Adventkranzwoche“ kam dann den vom Missionskreis schon seit Jahren betreuten Projekten in aller Welt zugute, weiters dem Pfarrheim, der Pfarrjugend oder der Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“.

Absagen im Rahmen des Lochauer Adventzaubers

Der „Lochauer Adventzauber“ startete mit einem Weihnachtsmarkt auf dem großen Platz vor dem neuen Gemeindehaus und der traditionellen Entzündung der Weihnachtsbeleuchtung. Durch die Marktstände bummeln, sich von den Geschenksideen inspirieren lassen, Freunde treffen und das Kulinarium genießen, das vorweihnachtliche Ambiente auf neuen Platz vor dem Gemeindehaus wurde immer zum besonderen Erlebnis für die ganze Familie und zum willkommenen Treffpunkt der ganzen Region. Musikalisch umrahmt wurde diese Illuminierung durch den Musikverein Lochau und seiner Jungmusik.

Nicht stattfinden kann auch der wunderbare „Schloss Hofener Advent“ mit Renate Bauer (Rezitation) und Alexander Swete (Gitarre) im Wolf-Dietrich-Saal im Lochauer Schloss. Es war immer ein besonderes Highlight im Veranstaltungsreigen des Kulturausschusses mit Obfrau Petra Rührnschopf. Abgesagt ist auch die Weihnachtsfeier der Gemeinde für ihre Senioren. Unter anderem sorgten auch hier die Chorgemeinschaften wie der Kinderchor der Pfarre – The Voices of happiness KIDS, der Jugendchor der Pfarre – The Voices of happiness oder der Männergesangverein für ein besinnliches Programm. Mit dabei natürlich auch die Jungmusik Lochau unter der Leitung von Stefan Nobis.

Absage der Adventkonzerte in der Pfarrkirche

Auch alle musischen Vereinsaktivitäten wurden Anfang November im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Sinne der von der Bundesregierung ausgesprochenen Schutzmaßnahmen eingestellt. Neben der Probentätigkeit wurden in diesem Sinne auch alle öffentlichen Auftritte abgesagt, so das Adventkonzert des Männergesangvereines im 100. Bestandsjahr oder das festliche blasmusikalische „Konzert zur Adventszeit“ des Musikvereines Lochau in der stimmungsvoll adaptierten Pfarrkirche.

