Lochau: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft, verliert aber

Die Nummer eins in Lochau heißt weiter ÖVP. Die Volkspartei erzielte 40,78 Prozent. Das ist zwar um 1,48 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 17,93 Prozentpunkten erneut an die Grünen mit 22,85 Prozent (plus 3,19 Prozentpunkte). 11,03 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,35 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in Lochau ist die SPÖ. Das Minus von 0,63 Prozentpunkten markiert einen leichten Rückgang auf 9,64 Prozent für die Sozialdemokraten. Die NEOS steigerten sich um 2,35 Prozentpunkte: 9,43 Prozent bedeuten Platz fünf. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 6,28 Prozent. In Lochau waren 4 036 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,04 Prozent, von den 2 383 abgegebenen Stimmen waren 2 376 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.