Lochau lädt zum Adventzauber ein

Adventzauber in Lochau

Adventzauber in Lochau ©Gemeinde Lochau/MD

Am Sonntag, den 3.12.2023 wird Lochau wieder Treffpunkt für Jung und Alt, wenn der große Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr vor dem Gemeindeamt den Ort und die Menschen in adventliche Stimmung verzaubert. An diesem ersten Adventsonntag findet um 17 Uhr auch die Illuminierung des Weihnachtsbaumes statt.

Im Dezember gibt es zudem jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 21 Uhr die Möglichkeit zum „Christbaumloben“: Vor dem Gemeindeamt gibt es wieder einen Glühweinstand, der von verschiedenen Lochauer Gastwirten und Vereinen betreut wird.

Der Weihnachtsmarkt findet im Lochauer Ortszentrum vor dem Gemeindehaus und beim unteren Pfarrheimvorplatz statt, wo die zahlreichen Stände der überwiegend heimischen Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Vereine zum Flanieren, Verweilen und Genießen einladen. Geöffnet sind zudem das Brockenhaus Leiblachtal, der Jugendraum Caramba und der Weltladen. Der Musikverein Lochau wird das bunte Treiben musikalisch begleiten.

Das kulinarische Angebot reicht von der klassischen Bratwurst, über ein deftiges Raclette-Brot oder Riebel mit Apfelmus bis hin zu Pizza und Burger oder veganem Chili. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich süße Naschereien. Und natürlich gibt es auch wieder schöne Handarbeiten oder selbstgemachte Delikatessen zu erwerben.

Die Kinder dürfen sich auf das Ponyreiten, eine Fahrt mit dem Kinderzügle sowie Kekse backen, basteln und anderes mehr freuen. Die Bastelarbeiten finden im Caramba (Taschen bedrucken) und in der Sparkasse (Christbaumkugeln gestalten) statt. Auch der Weltladen hat an diesem Sonntag geöffnet.

Ein weiteres Highlight für die Kinder ist der Christkindle-Briefkasten, der ab dem ersten Advent bei der Wanderkrippe in Lochau zu finden ist. Dort können die Kinder ihre Post ans Christkind einwerfen. Nähere Standort-Infos gibt es auf der Website der Gemeinde Lochau.

Zum Jahreswechsel hat sich der Wirtschafts- und Tourismusausschuss noch ein weiteres Schmankerl einfallen lassen: Der Glühweinstand wird kurzerhand um eine Sektbar erweitert. Dort kann man sich am Sonntag, 31.12.23 und Montag, 01.01.24 jeweils von 11 bis 17 Uhr vom alten Jahr verabschieden oder auf das Jahr 2024 mit einem Gläschen Sekt anstoßen.