Lochau gedenkt der Opfer der zwei Weltkriege

Am Seelensonntag, den 06.11.2022, fand in der Gemeinde Lochau die traditionelle Feier zu Ehren und im Gedenken der gefallenen Soldaten und zivilen Opfer des ersten und des zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus satt.

Die Erinnerung an die Gräuel der Kriege und die NS-Gewaltherrschaft in der Vergangenheit und das gegenwärtige Bewusstsein für mehr Toleranz und Zusammenhalt zur Wahrung des Friedens sollten im Rahmen dieser kirchlichen Gedenkfeier gestärkt werden. Der Musikverein unter der Leitung von Kapellmeister Harald Schehle führte den Marsch vom Schulplatz zur Kirche mit Blasmusik an, gefolgt von Vertreter*innen der Gemeinde, darunter BM Frank Matt, GR Petra Rührnschopf, GV Richard Faisst und nicht zuletzt Militärkommandant Gunther Hessel für das Österreichische Bundesheer. Den Abschluss bildeten die Abordnungen des Kameradschaftsbundes und der Feuerwehr Lochau. Die Eucharistiefeier in der Kirche wurde von Pfarrvikar Alois Erhart gestaltet und vom Musikverein Lochau mit stimmungsvollem Blasmusikklang umrahmt. Im Anschluss versammelten sich zahlreiche Menschen im Freien um das Kriegerdenkmal, um gemeinsam der Toten zu gedenken. Militärkommandant Gunther Hessel betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Friedens und nahm insbesondere Stellung zum gegenwärtigen Krieg in der Ukraine. Zur Wahrung des Friedens seien auch und insbesondere die kleinen friedvollen und freundschaftlichen Gesten aller Menschen in unserer Gesellschaft wichtig. Auch Bürgermeister Frank Matt wies darauf hin, dass jede/r Einzelne eine wichtige Rolle zur Erhaltung des Friedens in der Gesellschaft, in der Gemeinde, in Österreich und der Welt spiele. Die Kranzniederlegungen, drei Kanonenschüsse sowie die stillen Fahnengrüße durch die Vereine rundeten die feierliche Zeremonie ab.