Lochau: Betrunkener rastet in Bäckerei aus

Lochau - Völlig ausgerastet ist am Donnerstag ein Mann in einer Lochauer Bäckerei, nachdem er aufgefordert wurde einen Mundschutz zu tragen.

Am Donnerstag betrat ein 61-jähriger Mann aus Lochau eine Bäckerei in seiner Heimatgemeinde, ohne dabei einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Der Mann wurde dann von einem Mitarbeiter aufgefordert einen solchen Mundschutz aufzusetzen.

Mit Metallstuhl attackiert

Daraufhin geriet der 61-jährige in Rage. Er ging in den gastgartenähnlichen Außenbereich der Bäckerei, hob einen Metallstuhl über seinen Kopf und beabsichtigte, die dort anwesenden und unbeteiligten Gäste zu attackieren. Als der Mitarbeiter der Bäckerei dies verhindern wollte, ging der 61-Jährige mit einem Metallstuhl in der Hand auf diesen los. Dem Angestellten gelang es, den Angreifer von sich weg zu stoßen.