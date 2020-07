Lochau: Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bregenzerstraße direkt vor dem Seehotel am Kaiserstrand zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Es gibt eine verletzte Person.

In Lochau ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Pkw-Lenker fuhr auf der Bregenzerstraße auf Höhe des Seehotels am Kaiserstraße seinem Vordermann ins Heck.