Lochau am Bodensee präsentiert seine neue Premium-Marke „Seensucht Lochau“

Lochau. Mit dem neu gestalteten Markenauftritt „Seensucht Lochau“ stellt die Gemeinde Lochau in Zukunft ihre Stärken und Chancen als attraktiver Tourismus- und Wohnort zwischen Pfänder und Bodensee in den Mittelpunkt.

Das Wortspiel „Seensucht“ spricht vor allem die Gefühlsebene an, weil der See vom Kaiserstrand bis zur Pfänderspitze ein „einzigartiger und magischer Anziehungspunkt“ ist. Diese besonderen Eindrücke spiegeln sich zu jeder Jahreszeit einprägsam und unvergesslich bei den vielen Sonnenuntergängen am Bodensee wieder.