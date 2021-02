Lochau am Bodensee hat aktuell 6.262 Einwohnerinnen und Einwohner

Über 6.000 Einwohner genießen heute in der Gemeinde Lochau das Wohnen und Arbeiten im attraktiven Umfeld zwischen Bodensee und Pfänder.

Lochau. Die Bodenseegemeinde Lochau bleibt weiterhin ein sehr gesuchter und attraktiver Wohnort. So waren zum Stichtag 31. Dezember 2020 bei der Gemeindeverwaltung 6.262 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet, dazu kamen 536 Personen mit weiteren Wohnsitzen.

Seit einigen Jahren schon gilt die Gemeinde Lochau aufgrund der besonderen Lage zwischen Pfänder und Bodensee als begehrtes Ziel für alle, die qualitätsvolles Wohnen, im Besonderen mit Seeblick und Seenähe, suchen. Die Wohnungspreise schießen in die Höhe, junge Lochauer können sich das Wohnen in ihrer Heimatgemeinde nicht mehr leisten. Und der Bauboom hält unvermindert an.

Arbeitsplätze werden, vor allem in Gewerbe und Industrie, zur Mangelware. Alteingesessene Großbetriebe wie Rupp Käsle und Diem-Werke sind abgewandert, Russ Druck im Ort oder Dornier in Lochau Süd wurden schon vor Jahren geschlossen. Auf den großen, vielfach brach liegenden Betriebsflächen entstanden und entstehen vorwiegend verdichtete Wohnquartiere wie Seeschanze, Seeblick, Seedomizil, Bäumlequartier oder L1-Areal. Dazu kommen noch zahlreiche kleinere Wohnbauprojekte im Dorf oder luxuriöse Villen überall am Pfänderhang. So weist die Statistik Austria mit Stand 2020 für Lochau 3.921 Wohnungen aus.

Zahlen zur Bevölkerungsstatistik

Mit Stichtag vom 31. Dezember 2020 hatte die Gemeinde Lochau 6.262 Einwohner (2.946 männliche und 3.316 weibliche) mit Hauptwohnsitz, das sind wieder um 132 Personen mehr wie im Vorjahr. Mit 3.560 Einwohnern stellen die 15- bis 60-jährigen die größte Altersgruppe. 809 Einwohner sind unter 15 Jahre alt, 1.893 Einwohner sind über 60 Jahre

Die Gesamtzahl gliedert sich in 4.763 Einwohner mit österreichischer Staatsbürgerschaft und 1.499 Personen aus anderen Staaten, so unterem anderem 695 Staatsangehörige aus Deutschland, 168 aus der Türkei, 81 aus Syrien, 39 aus Italien, 45 aus Ungarn, 46 aus der Russischen Föderation, 29 aus Kroatien, 23 aus Rumänien oder 31 aus Serbien. Insgesamt leben in Lochau Menschen aus über 70 Staaten.

Im Jahre 2020 konnten in Lochau 59 Geburten (37 männliche und 22 weibliche) verzeichnet werden. Im Vergleich dazu die Jahre 2019 mit 65 Geburten, 2018 mit 57 Geburten, 2017 mit 41 Geburten oder 2016 mit 52 Geburten. Andererseits sind im Jahre 2020 in Lochau 82 Personen gestorben, 2019 waren es 62 Personen, die uns im Tode vorausgegangen sind.

Start der offiziellen Volkszählungen

Die erste „moderne“ Volkszählung in Österreich basiert auf dem Volkszählungsgesetz 1869. Lochau zählte damals, also vor 152 Jahren, nachgewiesene 972 Einwohner. Laut der nächsten Volkszählung im Jahre 1890 hatte Lochau 1259 Einwohner und 195 nummerierte Häuser.

Bei der Einweihung der neuen vierklassigen Volksschule (Vereinshaus Alte Schule) am 6. November 1900 hatte Lochau lt. Volkszählung 1362 Einwohner, bei der Eröffnung des Kaiser-Strand-Palast-Hotels mit 250 Gästebetten, eigener Badeanstalt, Strandbad und Parkanlagen am 22. Juli 1910 bereits 1526 Einwohner.

Nach dem 2. Weltkrieg startete die nach einer Volksabstimmung wieder selbständig gewordene Gemeinde Lochau am 1. Jänner 1947 mit 2831 Einwohnern, davon über 600 Südtiroler Umsiedler, den höchst erfolgreichen Wiederaufbau. Mit dem zunehmenden Wohlstand wächst auch die Gemeinde Lochau in den nächsten 40 Jahren von 1951 mit 3.030 Einwohnern bis 1991 mit 5.472 Einwohnern in überdurchschnittlichem Maße.

Danach erfolgte ein kleinerer Einbruch. So brachte die letzte offizielle Volkszählung im Jahr 2011, als sogenannte „Register-Zählung“ durchgeführt, für Lochau noch 5.426 Einwohner in 1.073 Gebäuden und 3.175 Wohnungen. Bei der letzten aktuellen Zählung Ende 2020 waren es bereits 1.203 Gebäude und 3.921 Wohnungen.

Zahlen zu Vorarlberg und das Leiblachtal