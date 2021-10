Lob und Anerkennung durch die Stadt Hohenems

Im Rahmen der 2. Ehrenamt-Gala der Stadt Hohenems im Erholungszentrum Rheinauen wurden 38 verdiente Funktionäre und Mitarbeiter von diversen Organisationen entsprechend gewürdigt und geehrt.

Ehre, wem Ehre gebührt. Jahr für Jahr erbringen sehr viele Bürger aus der Stadt Hohenems unglaublich starke Leistungen in allen Bereichen, sei es in Vereinen, sozialen Netzwerken oder in der Kultur. Die Stadt Hohenems hat in einem gebührenden Rahmen diese vollbrachten Spitzendarbietungen geehrt und gewürdigt. Die Grafenstadt ist seit vielen Jahrzehnten ein ausgesprochen guter Boden für besondere Menschen. Das Amt der Stadt Hohenems zollt für diese erbrachten Höchstleistungen alles auf ehrenamtlicher Basis hohe Anerkennung und lud die 38 zu ehrenden Bürger zu einem netten Abend ins Erholungszentrum Rheinauen. Im Mittelpunkt der Auszeichnungen und Ehrungen standen die Ehrengeschenke an die knapp vierzig Bürger, welche für positive Erlebnisse sorgten.