Lob und Anerkennung der Stadt Hohenems

75 Schüler und Jugendliche wurden bei der Sportlerehrung im Löwensaal Hohenems ausgezeichnet und geehrt

Die Stadt Hohenems, insbesondere die Sportabteilung mit Stadtrat Friedl Dold und Bürgermeister Dieter Egger, haben in einem gebührenden Rahmen der zweijährigen Sportlerehrung im vollbesetzten Löwensaal, Schüler und Jugendliche aus den verschiedensten Sportarten wie Judo, Turnen, Radsport, Mountainbike, Schießen, Schach, Handball, Rollstuhltennis und modernster Tanzsport ausgezeichnet und erhielten eine dementsprechende Ehrung. Die Stadt Hohenems zollt den jungen Sportlern höchste Anerkennung und ganz viel Lob. In der Grafenstadt hat die Ehrung und Feier schon über viele Jahrzehnte hinweg große Tradition. In den Jahren 2018 und 2019 haben 75 junge Sportler auf europäischer, nationaler und auf Landesebende großartige Leistungen und Darbietungen erbracht und Hohenems auf das Allerbeste vertreten. Organisiert und bestens umgesetzt wurde die Sportlerehrung für den Nachwuchs vom Sportreferat der Stadt Hohenems mit Michael Derka an der Spitze. IGE Sport Obmann Mag. Stefan Huchler, Stadträtin Patricia Tschallener ließen sich die Ehrung nicht entgehen.