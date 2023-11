Loackers Rückzug: Einblicke und Zukunftspläne

Der NEOS-Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker kündigte überraschend seinen Rückzug an und wird 2024 nicht erneut kandidieren. Im Interview bei "Vorarlberg LIVE" gibt er auch Einblicke in seine Pläne nach der Zeit auf dem Wiener Politik-Parkett.

Ein überraschender Rückzug kündigte sich zu Beginn der Woche an: Der Vorarlberger NEOS-Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker wird 2024 nicht mehr kandidieren. Am Donnerstag wird der "pinke" Wirtschaftssprecher Platz nehmen im Studio von „Vorarlberg LIVE“ bei Moderatorin Magdalena Raos. Wie die VN berichteten, halte der demnach sein Versprechen, nach einem Jahrzehnt im Hohen Haus frei nach dem Motto „Freiheit leben statt Sesselkleben“. Wer tritt in seine Fußstapfen? Spannende Insights und Loackers Pläne nach der Politik, all das und mehr am Donnerstag in „Vorarlberg LIVE“!