Loacker will Schredder-Anlage ausbauen - Anrainer wehren sich

Loacker Recycling will die Kapazität der Schredderanlage in Götzis erweitern. Derzeit gibt es Begrenzungen für diese Anlagen, die wegfallen sollen, wenn es nach Loacker geht. Anrainer wehren sich gegen die Erweiterung. Sie befürchten eine Gefährdung der Gesundheit.

Loacker will in Götzis in Zukunft mehr Material schreddern als bisher. Derzeit muss die Anlage jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag aussetzen. Wenn es nach dem Unternehmen geht, sollen diese und andere Beschränkungen nun hinfällig werden. Bisher kann Loacker 80.000 Tonnen Müll im Jahr verarbeiten, in Zukunft sollen es 145.000 Tonnen werden.