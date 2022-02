Loacker Recycling knackt Umsatz-Milliarde

Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat der Umsatz von Loacker Recycling aus Götzis im abgeschlossen Geschäftsjahr 2021 die Eine-Milliarde-Grenze überschritten.

Europaweit Marktposition gestärkt

Zur positiven Entwicklung der Umsatzzahlen kommt auch ein Anstieg bei den gesammelten Mengen an Wertstoffen: Mit 1,7 Millionen Tonnen konnte Loacker hier insgesamt ein Plus von sieben Prozent verzeichnen – in Österreich und im Zukunftsmarkt Osteuropa waren es sogar zehn Prozent mehr. Insbesondere in Osteuropa verbesserte Loacker seine Marktposition.