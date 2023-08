Lkw-Unfall sorgt für kilometerlangen Stau auf A14

Die Kollision eines Lkw mit der Säule eines Überkopfwegweisers auf der Rheintalautobahn (A14) bei Dornbirn hat am Mittwoch zu kilometerlangen Staus im Rheintal geführt.

Der Mann war gegen 6.10 Uhr in Fahrtrichtung Arlberg unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn geriet und mit seinem Schwerfahrzeug gegen die Säule des Überkopfwegweisers krachte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Überkopfwegweiser auf die Autobahn und blockierte beide Fahrtrichtungen.

Beim Aufprall wurde der Tank des Lkw beschädigt, die erhebliche Menge an ausgeflossenem Dieselkraftstoff wurde von der Feuerwehr gebunden. Der Überkopfwegweiser wurde mit einem Mobilkran angehoben und auf einer Grünfläche abgelegt. Der 35-jährige Lkw-Chauffeur wurde leicht verletzt, er wurde ins Spital gebracht, so die Polizei.

Verkehrschaos

Die Sperre der A14 erfolgte unmittelbar nach dem Unfall, gegen 08.30 Uhr wurden die beiden Fahrspuren in Richtung Deutschland wieder für den Verkehr frei gegeben. In Fahrtrichtung Tirol dauert die Sperre aufgrund der Bergung des Lkw an. Der Verkehr wurde bei Dornbirn-Nord von der Autobahn abgeleitet.