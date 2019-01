Lkw-Unfall bei Klösterle - S16 nur erschwert passierbar

Klösterle - Ein Lkw-Fahrer verlor am frühen Mittwoch Morgen auf der S16 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein 39-jähriger Lkw-Lenker (Sattelkraftfahrzeug) fuhr am Mittwoch, den 02.01.2019, um 03.55 Uhr auf der S16 von Tirol kommend in Richtung Deutschland. Kurz nach der Tunnelausfahrt bei Kilometer 42.7 (Hangbrücke) bei Klösterle geriet er auf der Schneefahrbahn ins Rutschen und touchierte mehrmals die dort befindliche Betonleitwand. Nach etwa 80 Metern konnte der 39-Jährige sein Fahrzeug an der Betonleitwand zum Stillstand bringen. Verletzt wurde niemand.