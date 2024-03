Lkw umgekippt, Fahrer stark alkoholisiert

In Götzis ereignete sich am Samstagabend, den 3. März 2024, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf dem Gelände einer Jet-Tankstelle umkippte.

Der 37-jährige Fahrer war gegen 18.42 Uhr auf der L190 in Richtung Hohenems unterwegs, als er beim Abbiegen auf das Tankstellenareal die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Unfallursache wird auf die überhöhte Geschwindigkeit in Kombination mit einer starken Alkoholisierung des Fahrers zurückgeführt. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,92 mg/l Atemalkoholkonzentration, was etwa 1,84 Promille entspricht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, jedoch verlor das umgekippte Fahrzeug Betriebsflüssigkeiten, die vom ÖAMTC fachgerecht beseitigt wurden.