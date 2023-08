Lkw-Nachtfahrverbot in Feldkirch-Tisis

Für mehr Verkehrssicherheit und als Vorbereitung für den Stadttunnel Feldkirch: Land erlässt Fahrverbot für den Schwerverkehr

Die Gründe für den Stau sind vielschichtig und hängen unter anderem mit einem partiellen Fahrverbot für Lkw in Liechtenstein zusammen. Im Fürstentum gilt – ebenso wie in Österreich (hier sind lärmarme LKW davon ausgenommen) – ein allgemeines Nachtfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen (in FL über 3,5 Tonnen) zwischen 22:00 und 5:00 Uhr. Im benachbarten Schaanwald sind Schwerfahrzeuge mit Ausnahmen jedoch bereits ab 18:00 Uhr bis 7:30 Uhr zum Stillstand verpflichtet.

Ausweitung des Lkw-Fahrverbots ab 21 Uhr bis 8 Uhr

Das Land Vorarlberg, konkret die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch als zuständige Behörde, hat sich in der Vergangenheit intensiv mit dieser zwischenstaatlichen Herausforderung beschäftigt. In Zusammenarbeit mit einem Verkehrsplanungsbüro und der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) wurde in den vergangenen drei Jahren eine Ausweitung des Fahrverbots auf Feldkircher Seite untersucht. Mit 1. September 2023 tritt diesbezüglich nun eine neue Verordnung in Kraft. Damit gilt ein erweitertes Lkw-Nachtfahrverbot auf der L191a für Lkw über 3,5 Tonnen von 21:00 Uhr bis 8:00 Uhr zwischen der Bärenkreuzung und dem Grenzübergang Tisis. Ausgenommen davon sind unter anderem Leerfahrten, Sondergenehmigungen oder Quell- und Zielverkehr, also jene, die auch bisher auf Liechtensteiner Seite ausgenommen waren.