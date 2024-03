Betrunkene Lkw-Lenkerin kracht in Brückengeländer

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Geländer gekracht ist am Dienstag eine Lkw-Fahrerin in Lustenau.

Am Dienstagnachmittag ereignet sich in Lustenau, entlang der Landesstraße L 203 – Hohenemser Straße, in Fahrtrichtung Hohenems ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine augenscheinlich alkoholisierte Lenkerin eines tschechischen Lkw geriet laut Augenzeugen auf gegnerische Fahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken kollidierte sie mit zumindest zwei Straßenabgrenzungspfosten. In weiterer Folge krachte der Lkw in ein Brückengeländer am Straßenrand und riss dieses einige Meter mit, bis der Lkw schließlich zum Stillstand kam.