Lkw kommt von regennasser Straße ab, landet in Wiese

Am Mittwochabend kam es in Klösterle zu einem Verkehrsunfall eines polnischen Lasters.

Der 25-jährige polnische Lenker war gegen 21.45 Uhr auf der L97 (Klostertalerstraße) von Langen am Arlberg kommend in Richtung Klösterle unterwegs. Unmittelbar nach der Großtobelgalerie auf Höhe Straßenkilometer 21,980 geriet der Lkw auf der regennassen und abschüssigen Fahrbahn über den linken Fahrbahnrand hinaus und fuhr in eine angrenzende Wiese.