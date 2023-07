Lkw in Au komplett ausgebrannt

Am Montag brannte ein Lkw in Au komplett aus.

Am Montag gegen 11.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem dreiachsigen LKW auf der L193 von Au kommend in Richtung Damüls. Auf Höhe Kilometer 32,95 bemerkte er Geräusche und eine Rauchentwicklung aus dem Bereich des Motors. Der Lenker stelle das Fahrzeug unverzüglich ab und konnte dieses noch unverletzt verlassen, bevor es vollständig ausbrannte und dadurch auch die Fahrbahn und die angrenzende Böschung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die L193 musste von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr für die Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Bis 16.15 Uhr war der Streckenabschnitt nur einspurig befahrbar.