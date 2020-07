Lkw im Montafon von der Straße abgekommen

Nach einem Unfall versperrte ein Lkw samt Anhänger am Montag Mittag die L188 in Tschagguns.

Am Montag, den 13.07.2020, gegen 12.30 Uhr lenkte ein 54 Jahre alter Mann aus Deutschland einen Lkw samt Anhänger, der mit einem Schreitbagger beladen war, auf der L188 Silvretta Straße in Tschagguns in Fahrtrichtung Schruns. Laut seinen Angaben musste er aufgrund eines entgegenkommenden Pkw ein Ausweichmanöver nach rechts durchführen, worauf der Anhänger rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge etwa einen Meter hinunter auf die Wiese rutschte und schließlich auf die rechte Seite kippte.