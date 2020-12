Lkw-Brand in Feldkirch: Fahrer rettet sich rechtzeitig

In Feldkirch ist Dienstagfrüh ein Lkw völlig ausgebrannt. Der zuvor schlafende Fahrer konnte sich retten, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet.

In Feldkirch kam es Dienstagfrüh zu einem Lkw-Brand. Der 53-jährige serbische Fahrer schlief in der Fahrerkabine, als er gegen 05:00 Uhr Brandgeruch und eine Rauchentwicklung wahrnahm, die aus der Standheizung kam. Er verließ sogleich das Fahrzeug und hielt einen zufällig vorbeikommenden Passanten an, der die Feuerwehr verständigte. In der Folge geriet der unbeladene Lkw in Vollbrand. Dieser konnte von den mittlerweile eingetroffenen Feuerwehren rasch gelöscht werden.