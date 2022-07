LKH Bludenz: Krankenhauswissen ist Erfahrungswissen

Die Freude der Festgäste am LKH Bludenz war groß: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte endlich wieder eine Jubilarfeier stattfinden.

Das „Geheimnis“ für die langjährige Treue zahlreicher Mitarbeiter:innen am LKH Bludenz sieht Mag. Bertsch unter anderem in der Unternehmenskultur: „Der große Zusammenhalt über alle Berufsgruppen hinweg wird von allen sehr geschätzt. Wenn Not ist, rücken alle noch mehr zusammen, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern – gerade die Pandemie hat uns das deutlich vor Augen geführt.“ Ein weiterer wichtiger Faktor: „Ein Beruf im Gesundheitswesen ist etwas ganz Besonderes: Jeden Tag arbeiten wir direkt mit und für Menschen. Es ist ein Job fürs Leben“, so der Verwaltungsdirektor.