LKH Bludenz: 42 Zimmer generalsaniert

Das Landeskrankenhaus Bludenz saniert momentan seinen Altbau. Nun wurde eine weitere Bauetappe abgeschlossen: 42 Patientenzimmer sind auf den neusten Stand der Technik gebracht worden. Weitere Schritte folgen - der Heliport ist mehrere Monate außer Betrieb.

Wie das Landeskrankenhaus (LKH) Bludenz in einer Pressemitteilung schreibt, wurde die nächste Bauetappe erfolgreich abgeschlossen - die Stationen konnten wieder bezogen werden. Nun startet die Sanierungsphase im inneren Teil des Hauptgebäudes (siehe Grafik im Artikelbild). Dafür müssen 42 Patientenbetten aus drei Stockwerken in den Altbau Süd übersiedelt werden.

"Kleinere Einschränkungen"

Fertiggestellt werden soll das Projekt im Sommer 2021 - man habe auch während der Corona-Hochphase laufend saniert, weshalb man den Zeitplan einhalten könne, so das LKH Bludenz.

Heliport außer Betrieb

Der Heliport ist während des Umbaus für sechs Monate außer Betrieb - nämlich von 18. Juli bis 18. Dezember. Der Grund: Der Baukran ragt in die Abflugscheise des Helikopters. Man habe aber vorgesorgt und Alternativmöglichkeiten in der Nähe des LKH für Flüge aus Bludenz geschaffen. Das LKH Feldkirch stünde außerdem für Notfallbehandlungen zur Verfügung. Und: Zur Skisaison plant man, den Heliport wieder in Betrieb zu setzen.